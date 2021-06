Logan Paul “Voy a noquear a Mayweather y convertirme en el mejor boxeador del planeta"

EU-. Logan Paul, el famoso youtuber que decidió entrar al mundo del boxeo, aseguró que noqueará a Floyd Mayweather y se convertirá en el mejor boxeador del planeta, a pocos días del combate.

“Voy a noquearlo y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me voy a retirar y no darle la revancha a Floyd. Él no sabe con quien se está metiendo en el ring”

“Él realmente cree que soy un youtuber. El realmente cree que soy un boxeador falso. Lo entiendo. Pero ahora estamos realmente en esta vida. Creo que si Floyd me subestima le hará daño”, indicó Logan Paul.

Además, la celebridad estadounidense aclaró que será una pelea real, de diez rounds de tres minutos cada uno y guantes de 11 onzas. “Exhibición mi trasero”, dijo Paul.

Logan Paul añadió que este uno de los eventos históricos más especiales de la historia, pues “tienes a uno de los mejores boxeadores de nuestra generación, peleando conmigo”.