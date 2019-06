Lo que Hazard intentó quitarle al balón de oro apenas llegó

MADRID, España.- "En mi carrera siempre he ido paso a paso, y ahora creo que era el buen momento para dar otro y jugar en el mejor club del mundo me va a ayudar a progresar", dijo el internacional belga.

Hazard era una de las pretensiones fundamentales para la reconstrucción del Real Madrid tanto de Pérez como del técnico Zinedine Zidane, quien también pesó en la decisión del jugador de venir del Chelsea al Real Madrid.

"Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo de pequeño y el hecho de que sea el entrenador ha contado", afirmó Hazard, el jugador que salió al césped del Bernabéu con una camiseta todavía sin número.

"Bromeando, le pedí a Modric el '10', pero me dijo que 'no' así que tendré que coger otro número, pero de todos modos, el número no es importante para mí, lo importante es jugar para el escudo".

Hazard insistió en todo momento en poner por delante el colectivo, incluso a la hora de ser preguntado por la posibilidad de que ahora en el Real Madrid puedan crecer sus opciones de conseguirlo.

"Es verdad que en los últimos diez años hay muchos Balones de Oro que ha recaído en el Real Madrid, pero no estoy enfocado en el Balón de Oro, miro al colectivo, en ayudar a ganar al equipo y luego, si la cosa va bien y puedo ganarlo, pues bien", afirmó el que puede haber sido el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

No han trascendido las cifras de la operación, pero según la prensa, podría rondar los 145 millones de euros entre fijo y variables, con lo que superaría los traspasos de Gareth Bale o Cristiano Ronaldo.