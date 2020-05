“Lo perdono para curarme, para avanzar y poder vivir en paz": expareja de Sebastián Villa

MÉXICO – En el ámbito legal espera a que se haga justicia, pero sentimental y espiritualmente ha perdonado todos los actos de agresión en su contra, así lo afirmó Daniela Cortés, quien interpuso una demanda en contra de su expareja Sebastián Villa, por violencia de genero.

Cortés, quien describió los crueles maltratos que sufrió por parte de Villa, está consciente de que esos malos ratos no los podrá olvidar jamás, pero si asimilarlos y poder recuperarse, por lo que inició un proceso de sanación mental y su primer paso fue perdonar al futbolista para sentirse mejor consigo misma.

“Lo perdono para curarme, para avanzar y poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia, una no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma", afirmó.