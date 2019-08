“Lo mejor del deporte mexicano son los atletas”: Alejandra Valencia

LIMA, Perú.-Alejandra Valencia es del Norte y es muy franca.

"Sí, ellos saben (los directivos), lo mejor del deporte mexicano son los atletas".

Frase dirigida a dirigentes y políticos que se esforzaron por poner piedras en el camino, un camino que se terminó como se inició en los Juegos Panamericanos, con oro, 37 al final para un total de 136 medallas en general.

La última, de Alejandra Valencia en tiro con arco: "No, pos, no sabía", dice… "Como nunca me entero de nada".

La final fue contra la estadunidense Khatuna Loring, a la que venció 7-3.

"Fue reñida, fue peleada la final, pero salió todo como se pensó, no fue lo mejor, lo mejor hubiera sido que todos en el equipo sacaran su objetivo, la plaza olímpica para los hombres, todo".

Esto demuestra que en México, "sí se puede, no por ser mexicano no puedes ser el mejor en… patinaje artístico, es cuestión de trabajar, de apasionarte e ir al frente, al frente".

México cierra los Juegos Panamericanos de Lima con oro, como comenzó. Fue una mujer, Paola Fregoso la que ganó la primera y es Alejandra Valencia la que gana la última.