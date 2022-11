Llora Vinicio Castilla al entrar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, leyenda de Naranjeros

MONTERREY, México-. El pasado jueves 10 de noviembre fue de manteles largos para varias leyendas del beisbol mexicano, y a Vinicio Castillo, uno de los ex jugadores que fueron exaltados, le ganó la emoción.

Mientras Vinicio Castilla daba su discurso y hablaba en el micrófono sobre sus inicios, el apoyo de su papá y todo lo que logró, el legendario ex beisbolista oaxaqueño rompió en llanto y derramó lágrimas.

"Mucha gente me pregunta, ¿por qué el béisbol? Vengo de una ciudad donde el beisbol no es el deporte principal, la mayoría de gente juega futbol. Mi padre me llevó a una edad muy pequeña a jugar beisbol. Fue mi primera inclusión en un equipo de beisbol, los Diablitos Rojos de la Liga Monte Albán"

▶EN VIVO��,CEREMONIA DE ENTRONIZACIÓN CLASE 2022

Hoy ingresan al recinto de los inmortales: Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro Márquez, José Luis Sandoval, Eduardo Jiménez, William Serrell y Jorge Menéndez Torre⚾️.

��Comparte y dale like ���� ��⚾️

https://t.co/Hb4HP8aWwK — Salón de la Fama del Beisbol Mexicano (@SDFBeisbolMx) November 11, 2022

"De mi padre aprendí a trabajar, me enseño a ser honesto, a respetar a la gente. Fue parte de mi formación desde pequeño y eso me lo llevé cuando me fui de la casa", dijo Vinicio Castilla con la voz quebrada y mientras se secaba las lágrimas.

Papá de Vinicio Castilla lo acompañó y le dio paño para limpiarse

El papá de Vinicio Castilla, al ver que su hijo lloraba mientras recordaba su infancia y lo que vivió con él, subió al escenario, le dio a "Vinny" un paño de papel para limpiarse las lágrimas y bromeó con él.

¿Qué otras leyendas del beisbol mexicano fueron entronados al Salón de la Fama?

Junto con Vinicio Castilla, al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano ingresaron elementos como José Luis ‘Borrego’ Sandoval, Matías Carrillo, Isidro Márquez, Eduardo Jiménez, William Serrell y Jorge Menéndez.