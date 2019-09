Liverpool es demandado por su patrocinador

LONDRES, Inglaterra.- La marca New Balance demandó al Liverpool por no cumplir una cláusula de su contrato, informó Sky Sports este martes.

La firma deportiva, que patrocina a los actuales campeones de la Champions League, terminará su acuerdo con el club al concluir esta temporada, mismos que estarían por firmar con Nike.

No obstante, New Balance argumenta que en el contrato se encuentra una opción que le da la oportunidad de contraofertar contra Nike y continuar con la relación laboral, situación que no se ha respetado, asegura la marca.

Estamos expectantes de continuar nuestro patrocinio con el Liverpool y renovar el acuerdo en 2020. En línea con nuestro actual contrato, hemos igualado la oferta de Nike", señaló la empresa por medio de un comunicado remitido al medio The Athletic.

El acuerdo entre New Balance y los Reds rondaría los 45 millones de libras, mientras que Nike ofrecería 70 mdl.