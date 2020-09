¡Listo Jiménez para volver a brillar! Dan a conocer nuevo calendario de Premier League

INGLATERRA – Los aficionados del Wolverhampton deben de estar con la ansiedad y la emoción hasta el tope por volver a completar la grandeza del atacante azteca Raúl Jiménez en la nueva temporada 2020-21 de la Premier League y se espera que esta etapa sea similar o mejor que la de la campaña pasada.

El nombrado MVP de la temporada 2019-20 por los Wolverhampton, tiene que igualar o superar su marca goleadora de 27 goles que anotó en dicha campaña y lo hizo acreedor de este gran reconocimiento y aunque no pudo ganarlo en la Premier League, ya que Kevin de Bruyne, del Manchester City, se lo llevó, el mexicano mostró un nivel impresionante al mostrar su mejor versión.

El mexicano tendrá un día y un mes especial por las fechas patrias para su primera aparición en la nueva edición de Inglaterra, ya que será el próximo 14 de septiembre, dos días antes de la Independencia de México, cuando el Wolverhampton dispute su primera fecha contra el Sheffield United.

El nombre de Raúl Jiménez estuvo en boca de muchos directivos de diferentes clubes de Europa para buscar adquirirlos, pero después de varios meses de muchas especulaciones sobre su futuro, el jugador se quedará una temporada más con el equipo, ya que también se supo que está pidiendo mucho por él y los clubes interesados se retractaron.

La Premier League arrancará este sábado con los partidos de Fullham vs. Arsenal, Crystal Palace vs. Southhampton, West Ham vs. Newcastle y Liverpool vs. Leeds United. Cabe destacar que el Liverpool, actual campeón de la liga, le dará la bienvenida al club recién ascendido Leeds United, quien logró ascender de nuevo a la Primera División después de 16 años fuera.

El domingo se verán las caras los clubes de West Brom-Leicester vs. Tottenham vs. Everton y la primera jornada culminará el lunes con los duelos restantes, los cuales son Wolverhampton vs. Sheffield United y Brighton vs. Chelsea.