Lionel Scaloni aún no tiene definido su equipo para Maracaná de Río de Janeiro

Río de Janeiro- El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó este jueves que aún no tiene definido el equipo con que saldrá el viernes en el Maracaná de Río de Janeiro para enfrentar a Venezuela en cuartos de final de la Copa América y que aún continúa haciendo pruebas con variantes.

El equipo no lo tengo confirmado por ahora por el hecho de que todavía tenemos algunas dudas", afirmó Scaloni, que ha usado formaciones diferentes en los trece partidos en que ha comandado a Argentina, en una rueda de prensa en el Maracaná, que será escenario del duelo del viernes que definirá uno de los semifinalistas.



"Seguimos haciendo pruebas para buscar lo mejor y, sobretodo, para ver en qué podemos hacerle daño al rival, y con base en esas pruebas tendremos claro cómo jugar y mañana lo decidiremos", dijo.



Scaloni aclaró que las dudas que aún tiene son sobre lo que quiere para Argentina mañana y no sobre lo que podrá alinear con base en lo que Venezuela presente.



Agregó que muchas veces divulga su alineación previamente pero que ahora no lo hace porque aún tiene que "estudiar a los jugadores que pueden jugar mañana".



Entre las variables que admitió que prueba citó al centrocampista Marcos Acuña en el lugar de Giovani Lo Celso, y a Germán Pezzella como zaguero en el lugar del lesionado Renzo Saravia, lo que lo obligaría a alinear a Juan Foyth como lateral derecho.



"Con base en lo que creamos que será lo mejor para nosotros vamos a decidir en todos los sectores de la cancha pero estamos tranquilos porque todos son jugadores de confianza", dijo.



Explico que Acuña, un jugador que se inició como interior y después se desarrolló como extremo, permite nuevas variables, mientras que Lo Celso garantiza una mayor posesión del balón. "Son diferentes. Con base en lo que queremos mañana decidiremos pero confiamos en los dos", dijo.



Sobre Foyth, dijo que es un chico de 21 años que es una apuesta para el futuro de Argentina pese a que ya tiene "un presente enorme". Agregó que, independiente de errores que pueda cometer por su juventud, tiene que dejarlo jugar para que gane experiencia independiente de que sea en un partido de cuartos de final.



"En su club (Tottenham) ha jugado muy bien como lateral. Es una opción que tenemos pero lo importante no es que tiene su presente es bueno sino que en el futuro será mejor", aseguró.



Scaloni afirmó que la victoria sobre Catar que garantizó la clasificación de Argentina a cuartos sirvió para cargar de confianza a su selección.

"Estamos confiados en que podemos seguir avanzando y lógicamente se respira un aire positivo, un nuevo aire. Confiamos en que podemos seguir por la senda pese a que enfrentaremos a un rival importante que le puso las cosas difíciles hasta a Brasil", aseguró al referirse al estado anímico de sus jugadores tras la crisis que se vivió luego de la derrota ante Colombia y el empate con Paraguay.



Aseguró que, pese a que Venezuela sigue contando con un equipo joven que ha conseguido buenos resultados, el partido de este viernes será diferente al amistoso de marzo pasado en Madrid, en que La Vinotinto se impuso por 3-1, ya que Argentina tiene otros jugadores, en posiciones diferentes y ya no juega con tres centrales.



Dijo que Venezuela ha evolucionado en los últimos años, así como lo han hecho otras muchas selecciones, por el emparejamiento del fútbol a nivel mundial.



"A nivel de selecciones y de clubes se ha emparejado todo. Lógicamente Argentina hace mucho que no gana nada y tiene cosas a mejorar, pero hoy en día cualquier equipo te pone dificultades, hoy se sabe de todo y muchos venezolanos juegan fuera de su país y eso les ayuda. No es que Argentina no haya crecido en los últimos años es que el fútbol ha evolucionado en general", afirmó.



Scaloni afirmó que Argentina saldrá a ganar el partido del viernes y que presionará desde el primer minuto en busca de un gol tempranero que pueda garantizar tranquilidad. "Nuestra idea es salir a ganar desde el primer minuto", afirmó al ser interrogado sobre si pensaba en una alineación defensiva.



"El partido de ida y vuelta le conviene más a Venezuela. Nosotros queremos control de partido y hacer nuestro fútbol, pero su fútbol no es tan fácil de contrarrestar. Cuando crees que los tienes dominado, en pocos segundos crean una situación rápida", dijo.