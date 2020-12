Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vuelven a enfrentar

El partido entre Barcelona y Juventus de este día en la Liga de Campeones será el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una cancha de futbol.

Después de protagonizar una de las rivalidades más importantes en la historia del balompié durante casi 10 años, desde la llegada de Cristiano al Real Madrid en 2009, los enfrentamientos se acabaron con la partida del portugués a la Juventus en 2018.

MESSI vs. CRISTIANO

(35 enfrentamientos, 9 empates)



30 Barça-Madrid

3 Barça-United

2 Argentina-Portugal



���� MESSI (3.051 minutos jugados)



16 victorias

22 goles

12 asistencias



���� CRISTIANO (2.912 minutos jugados)



10 victorias

19 goles

1 asistencia pic.twitter.com/DFATll6EfK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 8, 2020

Barcelona y Juventus se enfrentaron a finales de octubre con triunfo para el conjunto español de 2-0, pero en esa ocasión Ronaldo no estuvo en la cancha al dar positivo a Covid-19.

Con ambos equipos ya calificados a los octavos de final de la "Champions", la Juventus aspira a quitarle el liderato del grupo G y para ello necesita superar la diferencia de dos goles con la que cayó en el anterior enfrentamiento.

En el Grupo H, PSG, Manchester United y Leipzig llegan todos con nueve puntos a la última fecha. La aparente ventaja es para los parísinos, que reciben al Baraksehir, mientras que ingleses y alemanes juegan entre ellos.

EN TV

Barcelona vs. Juventus

14:00 - ESPN

Rennes vs. Sevilla

14:00 - ESPN 2

Leipzig vs. Manchester United

14:00 - Fox Sports

PSG vs. Basaksehir

14:00 - Fox Sports 2

*Tiempo del centro de México