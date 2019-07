Lionel Messi arremete contra arbitraje tras derrota ante Brasil

BELO HORIZONTE, Brasil.- Tras la eliminación de Argentina de Copa América al caer 2-0 ante Brasil en Semifinal, Lionel Messi habló en contra del arbitraje del torneo y culpó a los cariocas de “manejarlo todo”.

Nos inclinaron la cancha mal. No es excusa pero ojalá la Conmebol haga algo. No creo que hagan algo porque es muy complicado, Brasil lo maneja todo", manifestó el jugador del Barcelona.

"En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, manos, penales pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penales claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”, opinó el rosarino.

Para Messi, la albiceleste realizó un gran partido y el trabajo arbitral del ecuatoriano Roddy Zambrano dejó mucho que desear

"Da bronca porque hicimos un gran partido para que termine de esta manera. Fuimos muy superiores. Nos hacen el segundo en una contra y después de un penal que no nos cobran. Da bronca porque hicimos un esfuerzo muy grande enfrentando a Brasil, que es local. Todas las boludeces eran para ellos y para nosotros, tarjetas", reiteró.

En #CentralFOX | Lionel Messi fue lapidario con el arbitraje y se quejó por las jugadas polémicas no revisadas. Además, elogió a sus compañeros. "Estos chicos demostraron que aman a la Selección" #FOXenBrasil pic.twitter.com/LpO6tJ1K8O — EnLas18 (@enlas18) 3 de julio de 2019

Sin embargo, el capitán del combinado argentino destacó la interesante nueva generación de jugadores que ha llegado a la Selección, lo cual les augura un futuro prometedor.

"Empieza algo nuevo, lindo. Viene una buena camada, importante, que demostró en esta copa que quiere a la Selección y que hay futuro. Yo me encontré muy bien en el grupo. Si tengo que ayudar de alguna parte lo voy a hacer", aseguró.