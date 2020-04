Liga de artes marciales mixtas suspende su temporada de este año

ESTADOS UNIDOS - La liga de artes marciales mixtas Professional Figthers League, se sumó a las miles de competencias que han cancelado sus eventos debido a la pandemia del coronavirus, así lo confirmó este lunes al detener la temporada 2020, por lo que planearán para el siguiente año la reanudación.

Pese a que la liga no organizará carteleras por lo que resta del año para no arriesgar la salud de sus trabajadores, los contratos de sus peleadores se respetarán y no sufrirán ningún cambio en sus pagas y las recibirán completas, así lo informó la empresa por medio de un comunicado emitido por sus redes sociales.

Para Peter Murray, presidente de la PFL, es primordial mantener intacta la integridad de sus trabajadores y peleadores, por lo que tuvo que tomar esta dura decisión y posponer la temporada, la cual estaba programada que iniciara para el mes de mayo, hasta el próximo año.

"La PFL es una liga mundial de MMA, con atletas de más de 25 países. Nuestro equipo decidió que, ante todo, por la salud y la seguridad de nuestros luchadores, fanáticos, socios comerciales y personal, con tanta incertidumbre en torno al Covid-19, determinamos que esta es la mejor decisión", agregó.

El formato como se maneja la liga consiste en una competencia de ocho combatientes por cada división, las cuales son seis, y la final de cada categoría se celebra en una función, los ganadores de cada combate se llevan un jugoso premio de 1 millón de dólares.

Información por ESPN.