Liga de Italia dispuesta a suspender liga en caso de que existiera un jugador infectado por coronavirus

ITALIA – Hasta el momento ningún jugador de la Serie A de Italia ha presentado síntomas o ha sido infectado por el coronavirus, pero la idea de suspender la liga en caso de que existiera uno que parecieda del virus esta vigente, así lo informó Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol.

Gravina sabe que el virus es demasiado contagioso y por lo tanto está atento a cualquier posibilidad de que un jugador pueda infectarse y se tiene que trabajar para contrarrestar este problema y por medidas de salud estaría dispuesto cancelar todos los encuentros de la liga.

"¿Jugador positivo de Coronavirus? No descartaría la suspensión del campeonato. No podemos descartar nada ni aventurar hipótesis que no podamos prever", señaló.