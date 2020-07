Liga MX será de las primeras competencias latinoamericanas en volver

ESTAD0S UNIDOS - El próximo jueves, el fútbol vuelve de forma oficial, vuelve a los campos de juego mexicanos... Sin gente. La Liga MX regresará de esta forma a la actividad, siendo punta de lanza entre las ligas más importantes en Latinoamérica, en experimentar, en arriesgarse a jugar en plena pandemia.

Las medidas sanitarias han sido por demás analizadas y estudiadas, se han escrito protocolos para tratar de que existan los menos contagios posibles, aunque el riesgo es el mismo, o quizá mayor de cuando se suspendió el certamen, en marzo.

En Sudamérica, en la Conmebol, ¿cómo han armado el regreso a las canchas? Cada quien por su lado.

La primera en reactivar fue la Liga de Brasil. En junio el campeonato regresó en medio de protestas de jugadores, a pesar del brote de infecciones en los mismos equipos, para terminar el torneo en curso. Ahora, con más de un millón de infectados, se espera reanudar el 19 de agosto.

Paraguay tenía armada su vuelta para este viernes, pero un brote en tres equipos echó todo para atrás, aunque sólo por unos días, porque el torneo iniciará el martes, pase lo que pase.

Brasileños y guaraníes son los únicos que tienen fecha de inicio confirmada, los demás equipos siguen en planeación, siguen negociando entre clubes y televisoras, para decidir cómo y cuándo regresar.

Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina han dado fechas tentativas de vuelta, mas las expectativas no son nada optimistas, ya que no creen que se pueda cumplir con el pronóstico. En el futbol argentino, ni siquiera se ponen de acuerdo para volver a las prácticas.



Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela no se asoman ni siquiera en temas de reactivar sus ligas.

Lo que sí es un hecho es que las Copas Internacionales, Libertadores y Sudamericana, regresarán el 15 de septiembre y 27 de octubre, respectivamente... Sin gente.

Así que la Liga MX debe darse por satisfecha; volverá, reactivará actividades este jueves, como una de las principales del continente, a pesar de que las condiciones en los temas de salud no son las ideales; aunque un pobre consuelo es que sucede lo mismo en el resto del continente.