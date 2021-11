Liga MX: Los equipos que ganarán el repechaje y jugarán liguilla, según casas de apuestas

MÉXICO-. El futbol de la Liga MX volverá el próximo fin de semana a su actividad pero ya no con partidos de la fase regular, sino con el repechaje, por el pase a la liguilla del Apertura 2021.

América, Atlas, León y Tigres fueron los cuatro equipos que clasificaron de forma directa a la liguilla del Apertura 2021, por lo que esperarán a los ganadores de la reclasificación para disputar los cuartos de final.

Santos Laguna vs Atlético San Luis, Toluca vs Pumas, Puebla vs Chivas y Cruz Azul vs Monterrey son los cuatro partidos que se disputarán en la fase de repechaje, en busca de avanzar a la 'Fiesta Grande'.

Los favoritos para ganar el repechaje, según las casas de apuestas

Santos Laguna -125 (1.80)

Cruz Azul +120 (2.20)

Toluca -112 (1.90)

Puebla +125 (2.25)

Avanzarán los locales, de acuerdo a casas de apuestas

Los pronósticos de apuestas indican que los cuatro locales, de acuerdo a su momio, son los favoritos para ganar el repechaje y avanzar a la liguilla. Cabe señalar que la repesca es a un solo juego.