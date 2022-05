Liga MX Femenil: Alicia Cervantes habla de las difíciles condiciones de las futbolistas: "Nos pagaban mil 500 al mes"

GUADALAJARA, México-. Varios futbolistas de Liga MX varonil perciben millonarios sueldos y lujos, pero todo lo contrario ocurre en la Liga MX Femenil, ya que así lo platicó Alicia Cervantes, goleadora de Chivas.

La bicampeona de goleo en Liga MX Femenil relató las difíciles condiciones que pasan las mujeres que se dedican al futbol profesional en México, debido a los sueldos y la falta de equipo que reciben.

"Fue un poco difícil por esa situación, porque aparte en Atlas nos pagaban muy poquito, nos pagaban mil 500 pesos al mes. No teníamos casa club, no teníamos nada, apenas si teníamos canchas y no eran de Atlas"

"Todo se iba en transporte, en ese tiempo me vine con mi hermana a vivir, tenía una tienda de abarrotes y yo le ayudaba aunque no me gustaba. No ajustaba con mil 500 pesos. Agarraba tres camiones y con mil 500 pesos me los gastaba en transporte, no tenía para nada más", relató Cervantes en plática con 'Canelo' Angulo.

Cervantes pidió aumento cuando estaba en Atlas y la "mandaron a volar"

Además, Alicia Cervantes, convertida ya en una goleadora del futbol mexicano femenil, recordó cuando pidió un aumento y la "mandaron a volar", lo que provocó que llorara en las noches y que pensara en dejar el futbol.

"Todas ganábamos lo mismo, ni más ni menos. A veces no teníamos agua en los entrenamientos, los uniformes eran prestados y nos aventaban a la cancha más fea. Nos dijeron que si queríamos seguir jugando va a ser con eso, no se les va a subir", recordó la futbolista.