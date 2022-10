Liga MX: Erick Aguirre se disculpa con Marino Hinestroza tras lesionarlo | VIDEO

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado jueves se disputó el partido de ida de la semifinal de la Liga MX entre Pachuca y Monterrey terminó 5-2 a favor de los Tuzos, sin embargo, dejó una lesión para los hidalguenses.

Erick Aguirre le propinó una patada en el abdomen a Marino Hinestroza, por lo que ninguno pudo terminar el encuentro. Erick se fue expulsado mientras que el joven futbolista colombiano fue atendido.

Cuando finalizó el encuentro los Tuzos compartieron un video donde se observa a Erick Aguirre, jugador de Monterrey, ir a pedirle disculpas a Hinestroza de Pachuca, quien se encontraba en la camilla.

Aguirre pide disculpas

Aguirre le pregunta ¿Cómo está? Y Marino le responde "Bien hermano. Tranquilo que son cosas que pasan".

Erick le comenta "Una disculpa, ustedes me conocen saben que no soy mala persona, una disculpa y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto".

Hinestroza: "Sí hermano, tranquilo, gracias".

Al terminar de expresar sus disculpas, Erick Aguirre y se abrazan en muestra de compañerismo. Todo frente a la esposa y padre del jugador de Pachuca.

