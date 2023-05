Liga MX: Así será el “play in”, nuevo formato de clasificación que reemplazará al repechaje

CIUDAD DE MÉXICO-. La Liga MX sostuvo una Asamblea de Dueños el pasado lunes 22 de mayo, donde se tocó el tema del nuevo formato de clasificación a la liguilla, a implementarse a partir del próximo Apertura 2023.

Después de que se puso en marcha el repechaje desde la pandemia del Covid, los dueños de los clubes de Liga MX votaron a favor para cambiar el formato de clasificación a un “play in”, al estilo de la NBA.

En el nuevo “play in” de Liga MX, los primeros seis lugares de la tabla general clasificarán de forma directa a la liguilla, que en este caso serán los cuartos de final, mientras que los que finalicen del séptimo al décimo sitio jugarán la reclasificación.

La Liga MX adoptó el mejor formato de Fase Final que existe, el Play In que hizo famoso la NBA.



Va a estar buenísimo, veremos aún mejores partidos.— Nostra �� (Apuestas Deportivas) (@ApNostra) May 23, 2023

El séptimo y octavo lugar de la tabla disputarán un partido por el pase a la liguilla y el ganador clasificará, mientras que el perdedor de ese encuentro jugará contra el que gane en un encuentro de los clubes que terminen en el noveno y décimo sitio.

*Ganador del 7 vs 8 avanza a liguilla

*Ganador del 9 vs 10 jugará contra perdedor del 7 vs 8 por el último boleto a liguilla

Oportunidad de clasificar a liguilla se reduce a cuatro equipos

Con el nuevo “play in”, solo cuatro equipos tendrán la oportunidad de meterse a la liguilla después de la fase regular, mientras que con el actual repechaje, el cual ya pasará a la historia, eran ocho los clubes que peleaban por clasificar.