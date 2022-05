Liga MX: Alan Mozo deja de ser jugador de Pumas y se despide con esta emotiva carta

CIUDAD DE MÉXICO-. Alan Mozo dejó de ser jugador de Pumas por primera vez en sus siete años de carrera como futbolista profesional en Liga MX, quien este martes se despidió del club universitario.

A través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho de 25 años, quien en cualquier momento será anunciado como nuevo refuerzo de Chivas de Guadalajara, escribió una extensa carta para despedirse del equipo del que es canterano.

"Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logré hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón"

"Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobretodo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas. Gracias a cada una de las personas que trabajan y le dan vida a este maravilloso club", escribió Alan Mozo.

Llega Alan Mozo a Guadalajara con ropa de Chivas

Horas después de despedirse de Pumas, Alan Mozo arribó a Guadalajara con vestimenta deportiva de Chivas, quien podría ser anunciado de forma oficial en el transcurso de este martes, luego de varios torneos exitosos con el equipo felino.