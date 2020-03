León desaprueba hacer campeón del Clausura 2020 al Cruz Azul

MÉXICO - La especulación sobre el tema de que Cruz Azul podría recibir el titulo de campeón del Clausura 2020 debido a que la liga se suspendió por la pandemia del coronavirus y no han confirmado fecha de reanudación, ha sido tan grande y poderosa, que hasta los mismo equipos de la Liga MX han opinado al respecto y muchos no le han visto el lado buena a esta idea, por ejemplo, el León, quien afirmó que no sería justo.

La ida surgió debido a que Cruz Azul se colocó como el actual líder al derrotar al América en la jornada 10, antes de suspenderse la temporada, pero miembros del club de Guanajuato opinaron al respecto, como Ignacio González, quien dio su punto de vista y opinó que sería una idea injusta consagrar a los “cementeros” como campeones.

“No sé cuáles van a ser las medidas, en estos casos queda secundario la importancia del futbol, hoy los mexicanos tenemos que ser conscientes para que no se vaya a complicar como en otros países, pero la medida que se vaya a tomar en su momento se verá, pero no creo que sea el superlíder el que debiera tener el título” comentó el defensa Ignacio González.

Por ultimo, señaló que tanto él como sus compañeros de la escuadra, siguen instrucciones en su cuarentena y han hecho un poco de actividad física para seguir en forma y no llegar en malas condiciones al momento de que la liga vuelva a su funcionamiento.

“Hoy tenemos un equipo muy sano, muy profesional y que seguramente todos estamos haciendo algo en casa, por el problema tan grave hay que hacer mucha consciencia todos los mexicanos”, finalizó.



Información por Tv Azteca.