Leo Santa Cruz analiza el retiro después del fulminante nocaut que recibió por parte de Davis

ESTADOS UNIDOS – Fueron seis asaltos donde el pentacampeón mexicano Leo Santa Cruz obligó al estadounidense Gervonta Davis a sacar sus mejores embates y habilidades boxísticas para poder conseguir la victoria y pese a que el azteca cayó de una forma fulminante en ese quinto rollo con un fuerte uppercout que lo dejó desmayado, puede seguir con la frente en alto ante la estupenda pero corta actuación arriba del ring.

Aunque la derrota fue dolorosa, Santa Cruz agradece salir de pie del cuadrilátero, pero puso en alerta al mundo del boxeo ante las declaraciones que hizo después del enfrentamiento en el Aladome de San Antonio, pues confesó que estos días serán muy determinantes para su carrera, pues junto a su familia meditará cual será la mejor opción, el retiro o seguir en el deporte.

Como revisión rutinaria medica Santa Cruz fue enviado al hospital para someterlo a varios estudios después del escalofriante nocaut que recibió por parte de Davis, quien parece tener manos de acero ante su enorme porcentaje de triunfos por la vía del cloroformo, el mexicano carga con una fuerte decepción, pues piensa que no les cumplió como debía a sus fanáticos.

“Gracias a Dios estamos bien, estamos con salud, ayer no salimos con la victoria, pero le damos gracias a todos los fans por el apoyo, sus buenas vibras, de todo corazón. Me agarró, nos caímos, pero gracias a Dios aquí estamos. La verdad el peso, sí se sintió poquito pesado, pero te soy sincero, la pegada no se la estaba sintiendo, me tiró el uper y lo estaba bloqueando yo bien, no le sentí la pegada y por eso me quedé ahí, pero ese uper sí lo tiró con toda la fuerza, lo tiró y me agarró bien y de ahí, no lo estaba sintiendo tan fuerte como decían. Pero me agarró con un buen golpe, no le quito nada, es un gran peleador y me agarró”, declaró.