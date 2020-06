Leo Fernández realiza pruebas médicas con Tigres

El uruguayo Leonardo Fernández, recién llegado a los Tigres tras el término de su préstamo con el Toluca, realizó los exámenes médicos y físicos de rigor de cara al torneo Apertura 2020.

Luego de conocer que arrojó negativo en la prueba de coronavirus (Covid-19), el atacante charrúa se presentó esta mañana en las instalaciones de Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para cumplir con el último trámite de su incorporación con el conjunto regiomontano.

A reserva de los exámenes médicos, el atacante sudamericano y el resto de la plantilla felina se presentarán este lunes en las instalaciones de Zuazua, para continuar con los entrenamientos de pretemporada, pero bajo estrictos controles de sanidad

El nacido en Montevideo fue adquirido por los Tigres en 2019, aunque fue enviado a préstamo con la U de Chile y después a los Diablos Rojos del Toluca, para el Clausura 2020, certamen en el que brilló con ocho anotaciones a lo largo de 10 jornadas disputadas, todas de titular (805 minutos).

Me toca despedirme con mucha felicidad, porque pasé unos seis meses hermosos. Contento de la gente que conocí en el Deportivo Toluca. Mil gracias a mis compañeros que desde el primer momento me trataron de maravilla, todo lo que me pasa hoy es gracias al esfuerzo de todos", expresó Leo en sus redes sociales, para dar cerrojo a su ciclo como escarlata.