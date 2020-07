LeBron James jugará con apellido y no con frase de justicia social en su jersey

ESTADOS UNIDOS – Aunque es una campaña muy noble para concientizar a toda la humanidad sobre el tema del racismo, para LeBron James, aportar un mensaje en su jersey que exige justicia social por la igualdad racial no es algo que comparte con su idea para buscar una forma de protestar, aunque apoya la iniciativa de que los jugadores podrán llevar dichas frases cuando se active la temporada 2019-20 en Orlando, Florida.

James aplaude la intención de la NBA y de los jugadores que exigen los derechos de igualdad, después del caso sobre el asesinato de George Floyd, quien falleció el pasado 25 de mayo en manos de policías de Minneapolis, lo que provocó un caos en Estados Unidos y alrededor del mundo, pero argumentó que la iniciativa no corresponde a lo que él quiere buscar con su plan de luchar.

“No usaré una frase en la parte posterior de mi camiseta", dijo James el sábado. "No fue una falta de respeto a la lista que se le dio a todos los jugadores. Elogio a cualquiera que decida portar algo en la parte posterior de su camiseta. Simplemente fue algo que no resonó seriamente con mi misión, con mi objetivo. Me hubiera encantado poder opinar sobre lo que habría quedado en la parte posterior de la camiseta, pero estoy bien con eso... no necesito tener algo en la parte posterior de la camiseta para que la gente pueda entender mi misión y de qué se trata”, argumentó.

La NBA les mandó una lista de mensajes de justicia social a todos los jugadores de los equipos participantes, quienes tuvieron el derecho de elegir cual utilizarían en su uniforme. Por el momento van 285 jugadores de 350 que ya seleccionaron su frase y 17 desertaron a buscar uno para utilizarlo en la temporada, por lo que jugarán con sus apellidos.

La Asociación de Jugadores de la NBA colaboró con la organización para crear la lista de mensajes que los atletas podrán utilizar cuando la campaña este de vuelta. Por lo que cada jugador recibió un correo electrónico para mostrar dicha lista que tiene frases Como: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can't Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Sí Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform y Mentor.