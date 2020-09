LeBron James compra enorme mansión en Beverly Hills por mas de 36 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS - Cuando tienes una inalcanzable fortuna no existen los límites para comprarte las propiedades y objetos más lujosos del mundo y tal así sucedió con la estrella de la NBA, LeBron James, quien habría llegado a un acuerdo para adquirir una mansión en Beverly Hills.

Según fuentes estadounidenses James sacó de su cuenta de banco la cantidad de 36.75 millones de dólares para comprarle la espectacular vivienda a Lee Phillip Bell, co-creador de la famosa serie "The Bold and the Beautiful".

Aunque James se encuentra disputando con su bando, Lakers de Los Ángeles, la Final de la NBA contra los Heat de Miami en la “burbuja” de Orlando, Florida, este pudo pactar el trato sin necesidad de viajar para reunirse y hacer la compra oficial.

Es impresionante el tamaño de la mansión que compró el basquetbolista, ya que tiene una medida de 9 mil 146 pies cuadrados, cuanta con doce habitaciones, con una hermosa vista hacia el centro de la ciudad de Los Ángeles.

Además, la estrella de las duelas podrá disfrutar de las dos lujosas suits que cuenta el inmueble, tiene un cine en casa, siete chimeneas, también se construyó una cancha de tenis y además una piscina.

James ha sabido sacarle provecho a su enorme fortuna, ya que esta sería la tercera propiedad que ha comprado desde sus inicios de la NBA en la zona de Los Ángeles, la primera fue en el 2015, la cual estaba evaluada en 21 millones de dólares y se encontraba en Brentwood. Su segundo hogar se situaba en la misma zona y salió 2 millones de dólares más caras al cerrar trato por 23 millones.