"¡LeBron James apesta!": Trump y sus seguidores se lanzan contra el jugador

El activismo social en las ligas profesionales de Estados Unidos no pasó desapercibido en el cierre de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien busca la reelección.

En el acto celebrado hoy en el Aeropuerto Internacional Wilkes-Barre Scranton, en Avoca, Pensilvania, Trump arremetió contra la NBA y en específico contra la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James.



¿Qué tal el basquetbol?, ¿qué tal LeBron?, me siento mal por LeBron. Bajo el 71% (del rating), y eso fue por el campeonato, no vi ni un tiro, me aburrí. ¿Saben qué? cuando ellos no respetan a nuestro país, cuando no respetan a nuestra bandera nadie quiere verlos", aseguró.