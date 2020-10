"Le jugamos de tú a tú al campeón": Héctor Herrera sobre la derrota ante Bayern Munich

ALEMANIA – Para el mexicano Héctor Herrera, que su equipo Atlético de Madrid haya recibido una goleada a domicilio frente al actual campeón de la Champions League,Bayern Munich al ser vapuleados por 4-0 no significa que los colchoneros hayan jugado mal, pues este aplaudió la labor su compañeros al afirmar que “jugaron al tú por tú al campeón”.

Este miércoles el Atlético hacía su debut en la primera fecha de la Champions League 2020-21 con el actual campeón en el Allianz Arena de Alemania, y para el azteca fue una actuación aceptable pese al escandaloso resultado que reflejó el marcador, ya asegura que todos sus colegas jugaron al mismo nivel que el rival.

"Dar la cara es de orgullo, hemos hecho un buen partido, le jugamos de tú a tú al campeón. Nos han castigado con la contundencia que han tenido, tuvimos nuestras oportunidades y no las aprovechamos, no me queda nada más que recalcar el buen funcionamiento del equipo y la entrega”, declaró.