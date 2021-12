Le fracturan nariz a Dinneno y su esposa explota contra Atlas y el árbitro

GUADALAJARA, Jalisco.- Sofía Bruno, esposa del delantero de Pumas, Juan Dinneno, explotó contra el Atlas y el árbitro Juan Antonio Pérez Durán por el codazo que le propinó Anderson Santamaría al atacante argentino y le causó una fractura en su nariz, de acuerdo a lo informado en un parte médico del equipo de la UNAM.

Sofía usó la foto que su marido publicó al final de partido en la que mostraba la herida con sangre por el golpe que recibió y luego de ser revisado en el VAR, Pérez Durán decidió no señalar penal.

Por la decisión del árbitro Pérez Durán, la esposa de Dinneno pidió "disimular un poco", pues consideró injusto que no marcaran penal ese contacto y que por otro lado si expulsaran a su esposo luego de que al intentar rematar de chilena le pegara a Jesús Ángulo.

Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un

colega y te expulsan... Disimulen un poco, se nota demasiado"