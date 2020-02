“Le debo a la NFL una disculpa”: Antonio Brown.

Antonio Brown, ex receptor de la NFL, admitió que le debe una disculpa a la Liga por su reciente comportamiento con diversos equipos y directivos, luego de que este se viera envuelto en diferentes escándalos el pasado año.

"Creo que le debo a toda la NFL una disculpa y mi comportamiento pasado. Creo que podría haber hecho muchas cosas mejor", expresó Brown en entrevista para ESPN.

Cabe recordar que el ex jugador de los Steelers protagonizó varias disputas, como la primera, contra los Raiders, donde aseguró que no le gustaba el modelo de casco que usaba.

Después fue contra Robert Kraft, dueño de los Patriotas, a quien le recordó su escándalo de prostitución después de que fue despedido del equipo. También contra los Saints, cuando aseguró que únicamente lo habían utilizado para obtener publicidad gratis después de que lo probaron en una práctica.

Fuera de las canchas, Brown también tuvo complicaciones, entre ellas casos de abuso y acoso sexual, violencia intrafamiliar y un cargo de robo, donde incluso estuvo en la cárcel y debió pagar una multa para poder llevar su proceso en libertad. Además fue señalado por su ex pareja y su agente de necesitar ayuda psicológica.

Todos necesitamos ayuda mental. De nuestros amigos, de las personas con las que nos juntamos, de las personas con las que consultamos todos los días. Sí, necesitamos ayuda mental", mencionó.

Brown comentó que no considera tener síntomas de Encefalopatía Traumática Crónica, padecimiento que han sufrido ex jugadores de la NFL. Indicó que se encuentra sano, y que de no ser así, "no podría ser creativo y no podría comunicarse".