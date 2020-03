Le Fondre anota gol y se los dedica a sus fanáticos ausentes por el coronavirus

AUSTRALIA – Muchas competencias a nivel mundial han sido suspendidas por la pandemia del coronavirus, sin embargo, la Liga de Futbol de Australia no paró sus actividades, pero si mantienen sus precauciones al celebrarse los enfrentamientos a puertas cerradas.

Sin embargo, no es igual disputar un partido sin aficionados, el futbol pierde su magia al no ver a los fanáticos en las tribunas festejando cada anotación de sus equipos, pero Adam le Fondre, del Sydney FC no se olvidó de ellos en su encuentro contra Western Sydney Wanderes, pues al marcar un gol aplaudió hacia las gradas e hizo una reverencia.

Le Fondre marcó el primer gol del encuentro al minuto 35, se dirigió a las gradas vacías aplaudiendo y dedicándole esta anotación a los fanáticos de su equipo, quienes no pudieron asistir por la contingencia que se vive por el virus.

La Liga de Australia es una de las pocas competencias en el mundo que siguen bajo funcionamiento, ya que la mayoría se han visto obligadas a suspender todo tipo de actividades. El encuentro finalizó con un empate por 1-1, al minuto 82 Kwame Yeboah del Western Sydney Wanderes igualó la pizarra con su anotación.



Información por RT.