Lastimado pero con gran actitud subirá al ring Chávez para cumplirle a su gente

HERMOSILLO, Sonora - Con una lesión en la pierna que no pone en riesgo su participación, Julio César Chávez no perdió tiempo a su llegada y tuvo su primera sesión de entrenamiento ayer por la tarde en el Gimnasio Caballeros Boxing Club.

"Estaba entrenando muy bien, corriendo muy bien, pero desafortunadamente me lesioné la pierna y he dejado de entrenar, pero eso no es excusa. Yo no voy a cancelar la exhibición, simplemente me voy a adaptar a como pueda y lo más importante es la actitud.