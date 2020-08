Las revelaciones de Anelka en su documental sobre la derrota de Francia vs. México

Este miércoles 5 de agosto se estrenó en Netflix “Anelka, el incomprendido”, el cual cuenta la carrera de Nicolas Anelka, el ex futbolista francés, quien estuvo envuelto en más de una polémica.

Una de esas controversias se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la Selección Francesa cayó 2-0 contra México, una de las victorias más recordadas por los aficionados tricolores en la historia de las Copas del Mundo.

En ese entonces, el delantero perdió la cabeza tras la derrota en el Estadio Peter Mokaba de Polokwane en Sudáfrica y se dirigió directamente hacia Raymond Doménech, quien en ese entonces era el entrenador galo, en el vestidor y lo insulto fuertemente.

Entré frustrado al vestuario. Reflexiono y me frustré porque no había tocado ningún balón ni encontrado alguna solución. Domenech dijo mi nombre, y cuando dijo mi nombre, no admito que lo haga en público. Como si yo fuera prácticamente el enemigo número 1 del equipo. Fue un error, pero sentí una agresión hacia mí", dijo el ex Real Madrid en el documental.

El altercado trascendió al vestidor y lo ocurrido apareció en el conocido diario deportivo francés L’Equipe, y después se dio la expulsión de Anelka de la concentración. La situación generó una crisis sin precedentes en la selección francesa.

"Vi la portada de L'Equipe y no sabía si estaban bromeando o no. Pero no, insultas a la madre del entrenador y es algo grave que no sucede todos los días. La primera víctima de aquello fui yo. Los jugadores también, ya que todo el mundo les llamó para ver si eso era verdad o no. La gente que me conoce sabe que si eso lo hubiera dicho, yo habría sido el primero en asumirlo", expresó.

No obstante, Anelka señaló que el apoyo de sus compañeros significó mucho para él, aunque sabía que abogar por él ante el entrenador era una causa perdida.

"Lo más importante para mí fue el apoyo de mis compañeros. Evra y Abidal llamaron a Doménech, él dijo que iba a ir a la reunión, pero finalmente ni apareció. En el hotel, les dije a los compañeros que era muy triste la situación y que solo tenían que centrarse en el partido. Ellos me dijeron que no iban a entrenar ni tampoco hablar con la prensa como signo de protesta", comentó.