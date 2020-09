Las frases que deja la entrevista de Lionel Messi

Se dijo todo. Lionel Messi rompió el silencio y confirmó que se quedará por lo menos un año más con el Barcelona después de un par de semanas en las que su futuro parecía lejos de España.

En su entrevista para Goal, el considerado mejor jugador del mundo manifestó su descontento con algunas situaciones en el entorno del club, con frases que quedarán para la posterirdad.

Reconoció que la temporada 2019-2020 fue demasiado complicada para él en todo sentido, es por eso que durante gran parte del curso le estuvo planteando la posibilidad al presidente.

"La verdad que fue un año muy complicado, donde sufrí mucho dentro de los entrenamientos, dentro de los partidos, del vestuario, se me hizo muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha del club", afirmó.

Se atrevió también a criticar la gestión actual de la directiva culé, reclamando que desde hace tiempo no hay un proyecto sólido que les permita seguir agrandando la historia del club.

"La verdad es que hace tiempo no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabares y se van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", destacó.

Recalcó también que el presidente le había dado su palabra de que a final de la campaña podría salir si así lo quería, pero que a final de cuentas no cumplió con lo pactado.

Era una decisión que la venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente (Bartomeu) y siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final no terminó cumpliendo con su palabra

Una de las situaciones que más le dolió, aseguró, fue todo lo que se habló acerca del amor que le tenía a la institución en la que ha estado por más de 20 años, pues hubo algunos que pusieron en tela de juicio su cariño.

"Sí que me sentí dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente o del periodismo, sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo, y sacando cosas que no me parece que me merezca", afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA