Las apuestas que ‘Loco’ Valdés hizo con Sergio Corona en favor de su amado América

Luego de la noticia de que Manuel ‘El Loco’ Valdés falleció la mañana de este 28 de agosto, muchos aficionados no dejaron de recordar las famosas apuestas que hizo con su ‘compadrito’ Sergio Corona cada vez que se jugaba el Clásico Nacional.

Valdés, aficionado de hueso colorado del América, y Corona, fiel seguidor de las Chivas, hacían llamar la atención de propios y extraños con sus apuestas extremas, sin importar la instancia en que ambos equipos se enfrentaran.

A lo largo de 42 años, los dos colegas pactaron estas apuestas, la última fue en 2018, cuando Corona optó por cortar la tradición debido a las malas condiciones de salud de ‘El Loco’ después de una de sus intervenciones quirúrgicas.

Prácticamente llevamos dos años de no hacerla por esa causa y ahora menos, porque debo de dejar a mi amigo descansar y ya habrá tiempo para volver a hacerla y quiero recalcar que nunca fue por dinero, pero sí por ingenio”, dijo Corona hace dos años.

En casi cuatro décadas, solo en una ocasión no realizaron la actividad, casualmente un día como hoy, el 28 de agosto de 2016, porque fue cuando Juan Gabriel murió.

Una de las apuestas más recordadas fue aquella en la cual Valdés obligó a Corona a vestirse de mujer, con tacones y un cigarro, haciéndolo que se parara en una esquina para ‘buscar clientes’.

"Me maquilló, me dio un cigarro a fumar, me recargó en un poste y me dijo: ‘Te tengo dos clientes'".

Otra de ellas fue cuando Sergio retó a Manuel a bailar y quitarse la ropa en plena avenida de Paseo de la Reforma.

"Yo pensé que se iba a quedar en ‘short' y no, se quedó en tanga enseñando sus miserias", compartió Corona.