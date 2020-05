Lanzan adelanto de "Man in the Arena", documental de Tom Brady

ESTADOS UNIDOS – ESPN ha hecho un gran trabajo con el nuevo documental de “The Last Dance”, dedicado al máximo exponente de la historia del basquetbol, Michael Jordan, que ha tenido un extraordinario éxito al contar con millones de visualizaciones, por lo que su siguiente proyecto será un nuevo documental de la magna estrella de la NFL, Tom Brady, el cual está titulado como “Man in the Arena”.

Miles de expertos y aficionados del baloncesto han quedado encantado con la exposición del documental de Jordan, por lo que ESPN se inspiró para resaltar la carrera de otra figura deportiva, por lo que será el turno del mariscal de campo, Brady, quien ingresó a la NFL en el año 2000 y desde esa temporada está forjando un gran legado.

Este jueves ESPN lanzó un adelanto del contenido de este nuevo proyecto en puerta y está programado que su gran estreno se celebre en el 2021 y la elaboración del contenido se dividirán en una serie de episodios, los cuales serán 9, en el documental de Jordan fueron un total de 10 episodios, los cuales se estrenaban dos cada semana, iniciando los primeros dos capítulos el 19 de abril y concluyendo los dos últimos el 18 de mayo.

El máximo logro de Brady durante su etapa en la NFL es ser el único deportista de la NFL en conquistar seis anillos del Super Bowl, todos ganados con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brady, quien cuenta con 20 años, los que lo han respaldado para proclamarse como uno de los mejores mariscales de campo de la historia, dio un mensaje en el adelanto de su documental.

"Mi carrera se ha basado en darme cuenta de mi potencial. Las cosas que soñé y se volvieron realidad, las cosas pasaron en mi vida tal y como lo soñé. Todo ha sido evolucionar, pelear y batallar para seguir adelante, pones un pie delante del otro para progresar y tras 20 años veo lo lejos que he llegado, pero en ninguno de esos pasos en particular entendí lo lejos que llegué. Hoy miro hacia atrás y digo 'es un gran viaje'", anunció en su aparición del tráiler.

En esta temporada Brady le dará vida a su nueva etapa con otro escuadrón, pues muchos aficionados pensaban que sellaría su historia en la NFL con un solo equipo, pero al no poder llegar a un acuerdo de extensión con los Patriotas, los Bucaneros de Tampa Bay pudieron adquirir al jugador para la temporada 2020 y 2021.



Información por Medio Tiempo.