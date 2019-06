Lamenta 'Pato' Araujo ausencias en el 'Tri'

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricio Araujo, quien fuera campeón mundial con el Tri Sub 17 en Perú 2005, consideró que las negativas de jugadores para asistir a la Selección Mexicana mucho se deben al nulo respaldo que los directivos han brindado a los futbolistas en el pasado.



A lo mejor y ni ha existido, es algo que a lo mejor ellos no lo han expresado, no lo han dicho, pero en el ambiente del futbol hay muchas cosas y pues ha habido problemas en los cuales, como aquel caso de la Copa América", explicó el "Pato" Araujo en entrevista con CANCHA.



"En donde no se les respaldó a los jugadores como debía ser, o quizá no a todos, a unos sí, quizá a unos no, y a lo mejor ese tipo de cosas orillaron a algún jugador a tomar este tipo de decisiones, ese arropo a lo mejor no lo tuvieron en su momento: 'Tecatito', Herrera, Vela, Giovani, Jonathan; pero son cositas que uno no tiene controlado".



Aun así, Araujo reconoció que no comparte la idea de ausentarse de la Selección.



"Son cosas que para mi gusto no deben ser, porque no estás mostrando ser un completo profesional, y bueno, cada quien tendrá sus razones", apuntó.



"Pero si a mí y cualquier otro jugador que le dijeran 'vas a representar a tu País, vente para acá', te aseguro que dejas de hacer lo que estés haciendo, agarras tus maletas y te vas, así de fácil, eso es por defender tus colores".



El "Pato" lamentó también que Carlos Vela no quiera estar con Selección.



"Es un jugador con condiciones bárbaras, pudiera estar en el Top Ten del mundo, pero si no quiere hacerlo pues es respetable, lo que él pretende, como él se sienta a gusto", agregó.