Lamenta CMB inclusión de profesionales en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Boxeo y la Conabox ya dejaron claro que, sin importar la opinión del Consejo Mundial, aspiran a llevar a Tokio el mejor equipo posible y eso incluye púgiles profesionales.

Ayer, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, rechazó tal opción y condicionó la relación entre el organismo que preside y los boxeadores de nivel profesional, si estos acceden a competir en la justa olímpica. Hoy, después de la confirmación hecha por Ricardo Contreras, presidente de la FMB, Sulaimán prefiere no engancharse y apunta hacia el máximo responsable de que la barrera desapareciera: el COI.

"Lamentamos que el Comité Olímpico Internacional, que es el órgano responsable de los Juegos Olímpícos, tome esa postura. Es un grave error, porque están atentando contra muchos temas delicados", señaló, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El mandamás del Consejo no dudó en hacer comparaciones para apoyar su teoría: "El boxeo es un deporte de contacto, no es un juego como el basquetbol, tenis o el golf, y aquí la competencia amateur y profesional es muy diferente.

"Un profesional se prepara para una pelea, da el peso para ella y después toma un gran tiempo de descanso entre una y otra. Un boxeador amateur tiene que estar en peso para al menos cuatro o cinco combates en 15 días", agregó.

Para el dirigente, se trata de un caso de lógica y sentido común, pero sustenta la postura del CMB en testimonios directos. "Hemos platicado con gran diversidad de boxeadores profesionales a través de los años, gente que a ido a Olímpicos y se les pregunta: '¿Cómo verías que ahora, siendo campeón mundial, compitieras contra ti mismo hace ocho años, cuando eras un joven con el sueño olímpíco?' La respuesta fue unánime: No es correcto, no es apropiado y no es seguro", concluyó, al tiempo que eligió guardar silencio sobre la especulación que se ha creado en torno a estrellas como Saúl 'Canelo' Álvarez o Andy Ruiz, como posibles contendientes para Tokio 2020.