Lakers dominan pero Bucks no desentonan

LOS ÁNGELES, California.- Ningún equipo en la NBA tiene un mejor récord que los Lakers de Los Ángeles, que tienen un inicio de 19-3. LeBron James se parece mucho a un candidato MVP. Están acaparando titulares casi todas las noches. Hay un zumbido a su alrededor otra vez.

Los Lakers han sido tan buenos, de hecho, que han logrado arrojar una sombra sobre Milwaukee.

Al igual que los Lakers, ningún equipo en la NBA tiene un mejor récord que los Bucks, que también tienen un inicio de 19-3. Giannis Antetokounmpo no solo parece un candidato a MVP, sino que es el MVP reinante. Lideran la liga en anotaciones. Lideran la liga en porcentaje de goles de campo, rebotes y margen de puntuación.

Por lo tanto, es un error, incluso un mal servicio, olvidar a los Bucks.

Los Lakers se han ganado toda su atención, por supuesto. James está jugando como un hombre en una misión. Anthony Davis podría ser el mejor jugador defensivo candidato temprano del año. Han ganado 10 seguidos en el camino, solo la cuarta vez en la historia de la franquicia que han logrado tal racha.

"Creo en nuestros muchachos", dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. "Si jugamos con nuestras habilidades, no hay nadie a quien no podamos vencer y en ninguna parte podamos obtener una 'W'".

Lo mismo vale para los Bucks.

Quizás la gente ya esté acostumbrada a que los Bucks vuelvan a ser buenos ahora. Tal vez sea porque están en un mercado pequeño o porque su mejor jugador proviene de Grecia. Tal vez sea porque se suponía que volverían a ser geniales esta temporada. Ganaron los mejores 60 juegos de la liga la temporada pasada. Recuerde, lideraron a Toronto 2-0 en las finales de la Conferencia Este y vieron un triple con 9 segundos restantes en el Juego 3 para lo que habría sido una ventaja de la serie 3-0. Se perdió, perdieron en tiempo extra doble y no ganaron otro juego por el resto de la temporada.

Ellos también son impulsados. James es impulsado por un cuarto anillo y un deseo de refutar la noción de que se ha lavado. Los Bucks están impulsados por una mala semana el año pasado al final y tener que ver a Toronto no solo ir a las Finales de la NBA, sino lanzarse un desfile por ganar el título.

"Nos apoyamos en nuestras rutinas diarias, nos apoyamos en nuestro proceso, nos preparamos para jugar baloncesto, hacemos lo que hacemos todos los días", dijo el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. “Cuida el extremo defensivo de la cancha, juega desinteresadamente, todas las cosas que predicamos y las cosas buenas generalmente suceden cuando de alguna manera sigues eso”.

Si la historia se mantiene, serán los Bucks o los Lakers celebrando en junio.

Esta es la séptima vez que al menos dos equipos han tenido 19-3 aperturas (o mejores) en los primeros 22 juegos de la temporada. El más reciente fue 2008-09, con los Lakers (19-3), Cleveland (19-3) y Boston (20-2). En 1996-97, fue Chicago (19-3) y Houston (19-3). En 1993-94, Seattle (20-2) y Houston (21-1). En 1985-86, los Lakers (19-3) y los Celtics (19-3). Los Lakers y los Celtics volvieron a tener 19-3 en 1972-73. Así fueron los Lakers y los Bucks en 1971-72.

En las seis instancias anteriores, el campeón de la NBA fue uno de esos 19-3 o mejores equipos cinco veces: los Lakers en 2009, los Bulls en 1997, los Rockets en 1994, los Celtics en 1986 y los Lakers en 1972. El único año donde surgió un campeón diferente fue en 1973, cuando Nueva York terminó venciendo a los Lakers.

Esta vez el año pasado, los Lakers tenían 13-9 y parecían un equipo de playoffs, lo que fueron hasta que James se lastimó en Navidad y todo se vino abajo. Este año, los Lakers saben que pueden ser de élite.

"Es un buen comienzo", dijo James.

Los Bucks, mientras tanto, siguen rodando relativamente en silencio. Entraron en el año programado para tener nueve juegos televisados a nivel nacional menos que los Lakers; esos números podrían cambiar un poco, dada la forma en que los medios nacionales están abandonando los juegos de Golden State como un incendio forestal con los Warriors ahora en la parte inferior de la clasificación.

Antetokounmpo ganó el voto MVP fácilmente el año pasado y sus números son aún mejores en lo que va de la temporada, sin una caída inexplicable en su porcentaje de tiros libres. Vaya a la figura: ahora está comenzando a hacer el triple, el supuesto enlace "débil" en su juego, pero está lanzando tiros libres a una velocidad desconcertante.

"Está en un buen lugar", dijo Budenholzer. "Solo necesita seguir jugando, tomando lo que el juego le da".

Esos son los Bucks. Entendido, todo negocio, casi tranquilo.

Los Lakers, ciertamente no están subestimados. No hay nada tranquilo sobre ellos.

Tomaron diferentes caminos hacia el mejor récord de la NBA en los cuartos de polo. Pero no sería prudente pensar que el equipo que no es de Los Ángeles no es capaz del final de Hollywood de esta temporada.