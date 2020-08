La salida de Luis Suárez de Barcelona genera críticas en Uruguay

Montevideo, 24 ago (EFE).- Con duras críticas por la forma en que se llevó a cabo, muchas personas hablan este lunes en Uruguay de la posible salida de Luis Suárez del Barcelona después de una supuesta llamada del nuevo entrenador, Ronald Koeman, para decirle que no cuenta con él para la próxima temporada.



Mensajes para el técnico neerlandés, para el presidente del club, Josep María Bartomeu, y preguntas abiertas para que la gente opine en qué club debería continuar su carrera el goleador son algunas de las cosas que pueden leerse en las últimas horas en la red social Twitter.



El Ajax neerlandés, el Liverpool inglés, el Atlético de Madrid español o su vuelta al Nacional uruguayo son algunas de las respuestas que dio el público.



Sin embargo, el exfutbolista Rubén Sosa no está de acuerdo con eso y así se lo hizo saber a Efe.



"A mí me encantaría que vaya a Italia", apuntó el exjugador del Inter de Milán y el Lazio, quien resaltó que, por supuesto, le gustaría verlo en alguno de esos dos equipos.



Por otro lado, Sosa opinó sobre la eventual salida de Suárez y apuntó que el Barcelona debería respetarle el año que le queda de contrato por todo lo que el delantero ha hecho por el club.



"Creo que no se hace así, creo que se tiene que respetar lo que él dio en el Barcelona, que fue muchísimo como jugador de fútbol y como persona. Cuando el equipo estaba mal, él se entrenó para volver cuanto antes de las lesiones", dijo.



Finalmente, el exdelantero del Real Zaragoza resaltó que en muchas ocasiones ante resultados adversos se señalaba a su compatriota más que a otros, algo que días atrás también dijo a Efe Martín Lasarte, quien hizo debutar a Suárez en Primera División en el Nacional.



En redes sociales, varios periodistas salieron en defensa del goleador histórico de la selección uruguaya y criticaron tanto la forma en que supuestamente se habló con Suárez como que el mensaje no fuera transmitido directamente por Bartomeu.



En materia de prensa, Ovación, suplemento deportivo del diario El País, tiene como portada una nota sobre el delantero uruguayo titulada: "¿Y ahora qué escenario le espera a Luis Suárez?". Además, otra de las notas que publicó el periódico resalta: "Koeman le dijo a Luis Suárez que no cuenta con él para la próxima temporada del Barça".



Por su parte, Referí, del periódico El Observador, tiene al goleador en sus principales noticias del día.



Según la emisora catalana RAC1, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, habría comunicado por teléfono a Suárez, quien se encuentra de vacaciones, que no cuenta con él para la próxima temporada. EFE