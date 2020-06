“La salida de Cristiano del Real Madrid tuvo un impacto casi nulo": Presidente de LaLiga

ESPAÑA – Para todos los fanáticos de Real Madrid, que son cientos de miles, la salida del portugués Cristiano Ronaldo del club merengue, fue una noticia muy difícil de asimilar, pero para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no fue un movimiento que conmocionó ni influyó mucho en la competencia, sin embargo, si Lionel Messi se fuera del Barcelona, fuera otra historia muy diferente.

Tebas declaró que si Messi decidiera abandonar a club catalán para aventurarse hacia otra liga fuera de España, LaLiga si iba a generar un impacto radical con su marcha, pues destacó que Messi ha sido una de las caras más emblemáticas del certamen, por lo que ya no ver a la “Pulga” en las canchas españolas, podría causar un bajón en los aficonados.

Lionel Messi llegó al Barcelona en el año 2000 cuando formó parte de las fuerzas básicas del club y debutó con el primer equipo de forma oficial el 16 de octubre del 2004 cuando se midió contra el R.C.D Espanol y así se sumó a la lista de los canteranos más jóvenes en debutar en la Primera División con 17 años, tres meses y 22 días.

Tebas añadió que se encuentra con grandes expectativas por la reanudación de la temporada, la cual espera que se concluya por completo en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que se están celebrando los partidos sin público presente como medidas de precaución.

“Satisfecho me encontraré si le entregamos la Copa al Barça o al que sea y los equipos que ascienden. Es decir, cuando acabe la competición. Me siento contento de que vamos bien. No me estoy equivocando en el camino que estoy llevando en la carretera. Pero no hemos llegado a la meta. Ese día es en el que nos podremos sentir satisfechos. Había que empezar sí o sí esta competición”, añadió.