La polémica carrera de Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera es un personaje único en el futbol mexicano.

Desde que es jugador ha vivido siempre en la polémica y aunque ha prometido cambios en su comportamiento, la realidad es que su carácter siempre lo acaba traicionando.

Aquí una muestra.

NO VA AL MUNDIAL DEL 94

En plena eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 1994, Herrera se hace expulsar al darle una fuerte patada al hondureño Dolmo Flores en juego oficial. Miguel Mejía Barón no se lo perdonó, ya que la había advertido que el extremo centroamericano, buscaría sacarlo de quicio, y lo excluyó de la lista final. Pero no aprendió y vistiendo la casaca del Atlante agredió a un aficionado de León que lo molestó en plena cancha.



GUERRA CONTRA JAMAICA

En 1997, Jamaica se preparaba para jugar contra México en eliminatoria. Se efectuó un amistoso contra Toros Neza que terminó en bronca en la que el “Piojo” fue protagonista.