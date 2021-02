La periodista Adriana Monsalve explica por qué salió de ESPN

CIUDAD DE MÉXICO-. Adriana Monsalve saltó a la fama del periodismo deportivo cuando entró a ESPN en el 2007, pero después de siete años, la periodista venezolana se despidió de esa cadena y entró a Univisión Deportes.

En plática con Javier Alarcón, la ahora integrante de TUDN reveló que fueron motivos personales lo que la obligaron a abandonar ESPN, además de que la oportunidad que le daría Univisión fue mucho más atractiva para ella y su carrera.

“Yo negociaba un nuevo contrato con ESPN cuando en ese tiempo mi mamá estaba enferma de cáncer de colon. Ella vive en Miami y tuve que viajar mucho de Los Ángeles a Miami, que son 6 horas de vuelo. Llegó un punto en el que decidí que debía mudarme para estar con mi mamá”

“Las opciones en Miami con ESPN no eran tan atractivas ni de tanto crecimiento como lo que hacía en Los Ángeles, ahí tenía Nación ESPN con David Faitelson. En Miami no me daban algo que me llenara profesionalmente y fue que llegó la oferta de Univisión”, relató Monsalve.

La periodista venezolana indicó que en ESPN estaba en su zona de confort, porque ella quería cubrir eventos deportivos y en esa cadena no le era posible, lo que le facilitó que tomara la decisión de despedirse y llegar a Univisión.

“En ESPN se durmió la Adriana que quería estar en Copas del Mundo, juegos de la Selección Mexicana, Finales deportivas, eso ESPN no me lo daba y Univisión sí, ahí fue que decidí irme”, recordó la comunicóloga.