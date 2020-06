La patinadora británica Sky Brown sufrió un aparatoso accidente durante un entrenamiento

GRAN BRETAÑA – Una mezcla de varios sentimientos como temor, desesperación, tristeza, entre otros, se vivieron en un amargo momento que protagonizó la pequeña patinadora Sky Brown, de tan solo 11 años, quien sufrió un aparatoso accidente durante una práctica al caer de forma impactante desde lo alto de una rampa.

La pequeña aseguró que sigue viva gracias a que tenía su casco de protección y por el hecho de caer sobre su mano tras el duro percance. Brown quiso enviar un mensaje a sus seguidores sobre lo sucedido por medio de sus cuentas de Instagram y Youtube, donde confirmó su estado de salud estable.

Además aprovechó para decir unas palabras emotivas. También en el video se adjuntó la grabación de su caída, donde se puede ver que Brown a muy alta velocidad intenta colarse a otra rampa para aterrizar, sin embargo, no pudo llegar, ya que fue mucha altura la que agarró, por lo que su patineta salió disparada y Brown cayó hasta al suelo.

Desde su habitación del hospital, se puede apreciar a la pequeña con el ojo derecho hinchado casi cerrado y con algunos otros golpes, pero con gran actitud aseguró que su emoción y ansiedad ha crecido para volver a regresar con más actitud y ganas para fortalecerse de nuevo.

"No suelo publicar mis caídas ni hablar de ellas, porque quiero que la gente vea lo divertido que hago, pero esta fue mi peor caída, y solo quiero que todos sepan que estoy bien. Está bien caerse a veces. Voy a volver a levantarme y presionar aún más. Sé que están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y quiero que todos sepan que hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo con amor y felicidad ", señaló.

Pese a su corta edad Brown consiguió su pase a los Juegos Olímpicos Tokio, que se celebrarán el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Además, por primera vez en la historia del Skateboard, la disciplina debutará en los Juegos Olímpicos y Brown tendrá el privilegio de entrar en la historia como una de las primeras competidoras de la competencia.

La caída le causó a Brown varias fracturas en el cráneo, en la mano y muñeca izquierda, por lo que de inmediato fue atendida y fue movilizada al hospital en helicóptero. El padre de Brown afirmó que fue un milagro que su hija siguiera con vida, por el severo daño que recibió tras el fatal accidente.

Sky describió este dramático momento como su peor caída desde la primera vez que agarró una patineta para practicar y tomarlo como una profesión, pero añadió que esto no la detendrá para cumplir su principal objetivo en puerta: conseguir una medalla de oro en las siguientes olimpiadas.

"Esta fue mi peor caída hasta el momento. Mi casco y mi brazo me salvaron la vida. Esto no me detendrá. Voy por el oro en Tokio 2021. Mantente fuerte. Mantente positivo".