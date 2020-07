La famosa “mano de Dios” inspirará película de Netflix

“Ha sido la mano de Dios” será el nombre de la película de Netflix que está inspirada en aquella polémica jugada llevada a cabo por el argentino Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

La producción estará a cargo del reconocido director italiano Paolo Sorrentino, quien es un gran fanático del ex futbolista y viajará a su ciudad natal Nápoles para llevar a cabo el filme y donde ya grabó su ópera prima, ‘One Man Up’ en 2001.

El director viene de trabajar en “El Nuevo Papa”, uno de los éxitos de la plataforma, pero señaló que la película no necesariamente tendrá que ver con el futbol, sino que tendrá un tinte más personal.

Estoy entusiasmado con la idea de volver a filmar en Nápoles exactamente veinte años después de mi primera película. Ha sido la mano de Dios representa por primera vez en mi carrera una película íntima y personal. Un ejercicio de formación a la vez alegre y doloroso", dijo Sorrentino en un comunicado.

Hasta el momento no se han dado mayores detalles acerca del inicio del rodaje ni del estreno del film.