La emotiva carta de Ángel Di María al futbol

PARÍS, Francia.- A pocos días que empiece una nueva temporada de la Ligue 1, Ángel Di María compartió en su cuenta de Instagram un emotivo texto que relata las dificultades y sacrificios que un futbolista vive en su camino al éxito.

"Mucha gente dice que el futbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuánto saben de la vida, pero de futbol, no saben nada", menciona el jugador del París Saint-Germain.

Miles de seguidores reaccionaron a la publicación, entre ellos jugadores como Edinson Cavani, Antoine Griezmann, Marcelo, Marquinhos, Rodrigo de Paul, Kevin de Trapp, entre otros.

Sin embargo, muchos otros fanáticos no fueron tan entusiastas con el mensaje, pues manifiestan que por más sacrificios que haga un futbolista, nunca será igual que el de un trabajador normal de una profesión no vinculada al deporte.