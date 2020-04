La atleta mexicana olímpica, Mariana Arceo, recauda fondos para médicos

MÉXICO - Después de que se confirmara su positivo por coronavirus, lo que la convirtió en la primera atleta olímpica mexicana en portar el virus, Mariana Arceo, quien presumió su recuperación por completo hace algunos días, ahora se dispone a servir a la comunidad al unirse a la lucha contra la pandemia.

La mexicana afirmó que por medio de su fundación se encuentra recaudando recursos para los médicos que se encuentran trabajando arduamente a diario para poder preservar la vida de las personas afectadas en la República Mexicana.

Arceo, quien estuvo durante un mes entrenando en Barcelona, España, antes de regresar a México, donde fue diagnosticado su positivo, explicó su experiencia sobre su etapa de recuperación.

“Me estaba entrenando para mis primeros Juegos Olímpicos y estando internada en el hospital me hizo darme cuenta de la realidad que se está viviendo, de lo que se está a punto de enfrentar, de lo que ya están enfrentando los guerreros de nuestros hospitales. Me di cuenta que no hay el material que se necesita y las personas que lo tienen lo compraron con sus propios medios. Eso me parece una cosa muy triste porque nadie estaba prevenido para esto”, señaló.