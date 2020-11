"La alcaldía Coyoacán decide que no se abra el estadio": Manuel Negrete

MÉXICO – El anuncio de la apertura del Estadio Akron para el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas del Guadalajara y Águilas del América, no asustó a las autoridades del Estado de México, pues pese a ser una presión para que ellos habrá el Estadio Azteca y Estadio Universitario para esta etapa del certamen, Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, sigue firme con el plan de mantenerlos cerrados, pese a que esto incomode a la Federación Mexicana de Fútbol.

Negrete demasiado amplia la diferencia entre la importancia de preservar la salud de los habitantes de la zona en la batalla ante la pandemia del Covid-19 y el abrir las puertas de los inmuebles para así peligrar el posible ascenso de contagios, por lo que cerró este tema al asegurar que no se abrirán los estadios hasta que la Ciudad de México pase a semáforo verde.

Los mismos conjuntos albergados en la Ciudad de México, Águilas y Pumas, actuaron de una forma demasiado convencional ante esta abrumadora situación, al comprometerse a jugar en sus instalaciones con las butacas vacías y fue el exjugador, ahora alcalde, quien respaldó la decisión de los clubes.

"La alcaldía Coyoacán decide que no se abra el estadio por los números de contagios diarios y si ya decidieron que hasta que el semáforo sea verde, pues vamos a respetar eso. Hasta que no se bajen los contagios no vamos a abrir los estadios. Quizá no le guste a la Federación (Mexicana de Futbol) ni a los equipos. La alcaldía de Coyoacán está pensando más en la salud de la gente”, añadió

