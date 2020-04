La Roma detendrá sueldo de sus jugadores durante cuatro meses

ITALIA - El paro de las actividades deportivas, las cuales incluyen las ligas de fútbol también, por la pandemia del coronavirus, ha causado que la mayor parte de los clubes del mundo comiencen a verse afectados monetariamente debido a que no generan ganancias, al contrario, reflejan pérdidas considerables.

Hasta los equipo más grandes del mundo han resentido duro el golpe por esta fuerte crisis, los cuales ellos reflejan pérdidas millonarias y uno de ellos es la Roma de Italia, quien tuvo que llegar a un acuerdo con sus jugadores para detener sus sueldo por los próximos cuatro meses.

La Roma no ha sido el único equipo que ha tenido que tomar este tipo de medidas para no verse tan afectados, han sido varios clubes a nivel internacional que implementan formas para no seguir generando pérdidas, como Barcelona, Mallorca, Celta de Vigo y mucho más de la Liga de España.

“Siempre hablamos de la unidad en Roma y en el voluntariado para reducir sus salarios durante el resto de la temporada, los jugadores, el entrenador y su personal, todos han demostrado que realmente estamos juntos en esto”, explicó el director general del club, Guido Fienga.

Los jugadores del equipo italiano no cobrarán su sueldo mensual de marzo hasta junio, después de que se reanude la temporada, que para ese mes se tiene previsto que vuelvan a autorizar las actividades, sus pagos volverán a la normalidad.

“El capitán Edin Dzeko, todos los jugadores y el entrenador Paulo Fonseca han demostrado que entienden lo que representa este club y también les agradecemos a todos por su excelente gesto hacia los empleados de este club”, añadió Fienga.



Información por ESPN.