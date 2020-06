¡La "Pulga" sin el 700! Barcelona empata 0-0 contra Sevilla, Messi no consigue anotación

ESPAÑA – No fue un buen día para el Barcelona y la estrella argentina Lionel Messi, pues en su enfrentamiento contra el Sevilla, el cual termino empate por 0-0, los hizo pasar un rato amargo, ya que al no conseguir los tres puntos no pudo alejarse del Real Madrid, quien viene pisándole los talones en la tabla de posiciones y además la “Pulga” se quedó sin marcar su gol 700.

El resultado es muy preocupante para el club catalán, ya que si el Real Madrid gana su compromiso contra el Real Sociedad el próximo domingo en la jornada 30 de LaLiga esto causaría que el liderato se compartiría entre ambos.

Todo mundo pensaba que esta noche Lionel Messi regresaría a su vestidos finalizando el partido ya con su anotación 700 y así poder seguir colgarse un nuevo récord más en su historial, pero el Sevilla se comportó como un buen adversario y no dejó respirar al Barcelona en cada minuto transcurrido.

El Sevilla navega en el tercer sitio de la competencia al sumar un total de 52 unidades, lo que mantiene viva su esperanza de poder clasificar a la Champions League del próximo año. El Barcelona cuenta con 65 puntos, pero ya disputó su jornada 30, por lo que solo es cuestión de esperar el resultado entre el Real Madrid y Real Sociedad, pues lo “Merengues” cuentan con 63 unidades.

Pese a que no se manifestó ninguna anotación durante el encuentro, ambas escuadras tuvieron oportunidades significativas para poder ingresar el esférico adentro del área. Sevilla fue quien implementó la primera jugada a gol al minuto 11 con un disparo de Jules Koundé desde fuera del área, que rozó la portería.

Al minuto 22 se veía venir la esperada anotación de Messi con un disparo de Lionel Messi al tener la oportunidad ya que arco rival se encontraba sin guardián, pero Koundé fue quien se interpuso para impedir el gol al despejar el esférico.

El Sevilla tuvo que seguir alerta, ya que los catalanes seguían ingresando al ataque y después del minuto 25 corrieron peligro con Martin Braithwaite, quien intentó rematar a la portería del Sevilla, sin embargo, el arquero Tomás Vaclik, estaba bien posicionado para salvar la jugada, después llegó Ivan Rakitic para intentar definir una diana al disparar, pero no llegó a más.

Para el segundo tiempo Sevilla cogió un segundo aire para salir a la cancha a buscar el desempate, al minuto 55 Lucas Ocampo, le metió un gran susto al Barcelona, quien golpeó potente la pelota para marcar, pero fue parada por el Marc-André ter Stegen, quien también salvó otro intento de Munir El Haddadi.

La desesperación de Messi por intentar anotar se podía percibir rápidamente, y al minuto 74 por medio de un tiro libre estuvo a casi nada de cumplir su objetivo, pero una vez más se vio trunco por Vaclik, quien a duras penas logró sacar la pelota con los dedos.

Dos minutos después Sevilla tuvo otro momento casi perfecto con Youssef En-Nesyri, quien centró el balón al área chica sin embargo, no apareció ningún atacante a tiempo, por lo que Jordi Alba se encargó de despejar.