¡La "Chofis" López posible contagiado! Entrenador de Chivas lo confirmó

MÉXICO – La ausencia de Eduardo “Chofis” López en el partido entre las Chivas del Guadalajara y Mazatlán FC en la Copa por México dejó muchas dudas sobre cuales pudieron ser las posibles causas de que no participó en el encuentro, pero el dirigente del Rebaño Sagrado, Luis Fernando Tena, dio la cara para despejar todas las suposiciones.

En la rueda de prensa después del duelo donde sus pupilos salieron victoriosos por marcador de 3-1, Tena declaró que “Chofis” podría ser un posible portador del Covid-19, pues declaró que presenta síntomas relacionados, por lo que este domingo será examinado medicamente para descartar que este contagiado.

López fue obligado a mantenerse resguardado en su hogar, por lo que se le prohibió que ni siquiera se acercara al recinto del Estadio Akron. También está acompañado por su novia, quien también pudiera estar contagiada, ya que presenta síntomas sospechosos, por lo que ella de igual manera será examinada.

“Eduardo López le hicieron una prueba de covid-19 el miércoles porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo, hoy, al llegar a acá, se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado y se sentía sin fuerza, no quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Mañana le harán otra prueba de covid, el chiste es que no estuviera aquí y que no contagiara a nadie, lo mandamos a su casa y mañana les informaremos del resultado”, declaró.