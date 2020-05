La Betri Deildin Menn Liga iniciará su temporada con tres contagiados por coronavirus en Islas Feroe

EUROPA - El mundo de los deportes intenta no claudicar contra la pandemia del coronavirus, pues paulatinamente se siguen reanudando las competencias alrededor del mundo y en Europa es uno de los continentes donde se ha discutido bastante por el retorno de las ligas de futbol y este domingo se hizo oficial el inicio de la nueva temporada de Betri Deildin Menn Liga de las Islas Feroe.

La primera jornada de la competencia se celebrará el próximo 9 de mayo, donde se disputarán cinco encuentros oficiales con los 10 equipos que se conforman en la liga. Aunque la pandemia está atacando muy fuerte a todas las naciones del mundo, la comunidad de las Islas Feroe no presenta peligro alguno, ya que solamente cuentan con tres casos activos por el virus.

La isla se encuentra ubicada en el archipiélago del Atlántico Norte, donde también están acompañadas de más islas pequeñas, las cuales se encuentran entre Inglaterra, Noruega e Islandia. Hasta el momento se habían acumulado un total de 187 casos positivos por coronavirus, sin embargo, 184 ya se encuentran totalmente recuperados

Los encuentros que se disputarán para la inauguración de la nueva temporada serán: Kí Klaksvíl vs. Tórshavn, Skála IF Skála IF vs. ÍF Fuglafjördur, HB Tórshavn vs. EB/Streymur, NSÍ Runavík vs. TB Tvöroyri y AB Argir vs. Víkingur Göta.



Información por Medio Tiempo.