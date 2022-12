LMP: Isaac vuelve a Naranjeros con el sueño de levantar el trofeo de campeón

HERMOSILLO, Sonora.- Después de un largo proceso de solicitud por parte de la afición hermosillense, Isaac Paredes finalmente pudo enfundarse en la jersey de Naranjeros durante una temporada regular, pero aseguró que el sueño de levantar el trofeo de campeón con el equipo de su ciudad natal sigue siendo su principal objetivo en la Liga Mexicana del Pacífico.

El infielder reportó a inicios de la segunda mitad de la temporada, y aunque todavía no ha podido mostrar su mejor versión sobre el diamante, se espera que su bateo vuelva ser igual de sobresaliente como lo fue cuando reforzó a la Escuadra Naranja en las dos postemporadas pasadas.

“Se siente muy diferente, ahora estamos jugando en temporada regular, con un equipo que está muy conjuntado; me tocó jugar en playoffs, pero ahora el equipo se ve muy diferente y creo que este año hay mucha chanza de ganar el campeonato.

Estoy agradecido con la afición por cómo me han recibido, a pesar de todavía no agarrar el ritmo de la temporada. Me hace falta un poquito más de juego, pero la afición ha estado ahí, confía en mí y estoy agradecido por eso”, comentó.